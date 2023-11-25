В Калинковичском районе 7 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП

Известно, что авария произошла недалеко от границы Беларуси с Украиной. 60-летний водитель маршрутки марки "Мерседес" потерял управление транспортным средством, из-за чего оно упало в кювет.

Сошедшая с трассы маршрутка перевернулась, вместе с десятью пассажирами, семь из которых пострадали. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, среди них есть она несовершеннолетняя девушка.

В настоящий момент сотрудники ГАИ пытаются установить обстоятельства ДТП, выяснив, ответственен ли водитель маршрутки за произошедшую аварию.