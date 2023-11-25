Чем удобрять пионы осенью: способы, нормы и сроки внесения необходимых подкормок

17:10 2023-11-25
Чем удобрять пионы осенью: способы, нормы и сроки внесения необходимых подкормок

Подкармливать придется не один раз: сначала в первой половине осени, потом - перед самой зимой. Состав подкормок будет отличаться.

Уход за пионами включает такие обязательные меры, как подкормка. Одну из них вносим в первой половине осени, это будут минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Например, можно приготовить такой комплекс: по 15 г суперфосфата, калия сернокислого, калимагнезии, 45 г монофосфата калия, фосфорно-калийной смеси - 35 г.

Вносить удобрение можно разными способами. Первый такой: берем сухие гранулы и рассыпаем по мокрой земле под куст. Каждому растению нужно дать 20 г фосфора и 15 г калия.

В основе второго способа - применение жидкого состава. Размешаем в воде все указанные вещества в такой же пропорции. Затем тщательно проливаем этим раствором кусты и почву под ними. Следующий этап - добавление костной муки. На метр квадратный понадобится 200 г. Просто раскидываем ее по земле и слегка заделываем.

Когда начнутся первые заморозки, пионы должны получить органическую подкормку. Добавлять будем стакан древесной золы на кустик. Растения, которые были обрезаны, нужно припудрить в местах срезов. Далее укладываем 8-10 кг перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Распределяем ровным слоем по приствольной зоне.

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