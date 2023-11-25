Огородный эксперт перечислил варианты применения нашатыря на дачном участке

17:43 2023-11-25
Огородный эксперт перечислил варианты применения нашатыря на дачном участке

Предлагаем подборку полезных советов от бывалого огородника по использованию нашатырного спирта на даче.

Если в дачном домике появились муравьи на кухне, достаем из аптечки нашатырный спирт. Разводим в литре воды пол стакана спирта. Такой жидкостью моем полы и протираем дачную мебель. После этого все помещения надо хорошенько проветрить.

Тля в саду тоже не проблема. Берем ведро воды, добавляем туда большую ложку стирального порошка (можно шампуня) - для хорошего прилипания раствора. Туда же выливаем 2 большие ложки нашатыря. Теперь опрыскиваем пострадавшие растения.

Завелись луковые или морковные мухи - снова поможет нашатырь. Если не бороться с этой напастью, можно потерять все репки и корнеплоды. Делаем так: на ведро воды выливаем столовую ложку нашатыря. Поливаем грядки, где растет лук и морковь. После полива почву хорошенько разрыхляем.

Боится нашатырного спирта и зловещая медведка. Этот монстр объедает все корешки овощных культур в самые короткие сроки. На 10 л воды добавляем 10 мл спирта и поливаем каждый куст - по пол литра на одно растение.

Чтобы не испортить удовольствие от пикника, отгоните мошек и комаров нашатырным спиртом. Размешиваем в любой емкости поровну воду и спирт. Протираем открытые части тела и разбрызгиваем жидкость вокруг. Если укусы уже появились, смажьте ватным диском волдыри, нашатырь быстро снимет зуд и воспаление.

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