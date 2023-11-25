Доступный способ избавления от грызунов на дачном участке: запасаемся березовым дегтем

Березовый деготь - недорогое природное средство, доступное и эффективное. Применять его против грызунов можно разными способами.

Приготовьте опилки, окуните их в деготь, раскидайте под растениями. После такой процедуры все грызуны разбегутся с участка. Другой способ - жидкий раствор. Смешиваем деготь с водой в произвольной пропорции и опрыскиваем огородные культуры.

Защитить растения после обрезки тоже помогает деготь. Надо обработать им места срезов. Это средство используется как антисептик и заодно отпугнет вредителей.

Осенью можно попробовать прогнать кротов опять-таки березовым дегтем. Делаем это в ноябре, перед приходом зимы. Первым делом надо прикопать по участку пустые пластиковые бутылки на литр-полтора объемом. Горлышко должно торчать из земли. Заранее в бутылках надо сделать по несколько миниатюрных отверстий. Теперь заливаем в них деготь. В следующем сезоне кротов можно больше не опасаться.