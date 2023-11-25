Пять самых агрессивных сорных растений, которые можно встретить на любой даче

20:05 2023-11-25
Пять самых агрессивных сорных растений, которые можно встретить на любой даче

Дачный эксперт назвал пятерку самых злостных сорняков, которые быстро захватывают участок и плохо выводятся.

Эти опасные растения быстро берут участок под свой контроль, избавиться от них очень трудно. Даем несколько советов по устранению этих непрошенных гостей.

Амброзия - очень красиво цветущее растение с яркими желтыми соцветиями, напоминающими нежное кружевное облако. Это не только злостный сорняк, но и сильный аллерген. Выводить его можно тщательной упорной прополкой или скашиванием. Можно два способа совмещать.

Мелколепестник канадский быстро раскидывает семена по всей территории участка. Если дать ему зацвести и образовать семена, то будет настоящая беда. Избавляемся от сорняка скашиванием или ручной прополкой до момента цветения.

Борщевик нужно также успеть побороть до того, как он начнет цвести. Растение в короткие сроки заполнит собой весь участок. Стебли скашиваем до основания и потом сразу же сжигаем.

Эхиноцистис шиповатый. Начинаем выпалывать это растение пораньше весной. Он идет в рост раньше культурных растений, но сначала корешки у сорняка слабые, и поэтому с ним легко справиться в этот период. Можно провести обработку гербицидами.

Циклахена начинает цвести в августе и сентябре. Уничтожайте ее до этой поры, чтобы сорная трава не расползлась по всему огороду. Для борьбы используется скашивание и регулярная прополка. Помогают гербициды из категории сульфонилмочевин или арилоксиалканкарбоновых кислот.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:45

Храмова Оксана

Садовод-любитель посоветовал три самых популярных сорта жимолости

Садовод-любитель посоветовал три самых популярных сорта жимолости

Предлагаем подборку из трех сортов жимолости, которые очень нравятся многим садоводам. Новичкам на заметку.
Андрей Ткачёв
21:38

Андрей Ткачёв

В Москве автоледи за рулём BMW сбила 3 пешеходов

В Москве автоледи за рулём BMW сбила 3 пешеходов

22-летняя водитель BMW не справилась с управлением, заехав на тротуар, по которому шли пешеходы.
Андрей Ткачёв
21:31

Андрей Ткачёв

На станции «Минск-Восточный» поезд насмерть сбил женщину

На станции «Минск-Восточный» поезд насмерть сбил женщину

Известно, что женщина пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.
Андрей Ткачёв
21:23

Андрей Ткачёв

Псковская мать-убийца призналась, что задушила своих детей

Псковская мать-убийца призналась, что задушила своих детей

Жительница Псковской области, дома и на даче которой нашли трупы детей, призналась в их убийстве.
Андрей Ткачёв
21:15

Андрей Ткачёв

В Новосибирске пьяный парень помочился на Вечный огонь

В Новосибирске пьяный парень помочился на Вечный огонь

Выпивший новосибирец осквернил монумент Вечного огня, после чего попал в поле зрения полиции.
Андрей Ткачёв
21:05

Андрей Ткачёв

Глава Пензы против установки мемориалов погибшим героям СВО на школах

Глава Пензы против установки мемориалов погибшим героям СВО на школах

Мэр Пензы Александр Басенко выступил против установки мемориальных досок в честь погибших героев СВО на учебных заведениях города.
Храмова Оксана
20:55

Храмова Оксана

Удивительный кустарник «Бересклет крылатый» - лучшее украшение осеннего сада

Удивительный кустарник «Бересклет крылатый» - лучшее украшение осеннего сада

Это растение сделает ваш сад самым ярким, придаст ему нарядный и праздничный вид. Осенью бересклет восхищает всех.
article_image 17:32

Как связана автомобильная фара и одно из семи чудес света

В далекие времена античности на острове Александрии был построен первый великолепный маяк, признанный одним из главных чудес на планете.

article_image 17:06

Год появления на свет Bentley – 1919-ый

Юный конструктор и создатель двигателей Уолтер Оуэн Бентли при участии двух друзей создал компанию Bentley Motor Ltd и выстроил в единственном числе автомобиль индивидуально для себя.

article_image 18:32

Четыре совета от американского дизайнера Тома Форда, которые подчеркнут сексуальность любой женщины

Следуйте этим простым советам, и изменения в личной жизни не заставят себя ждать. Ваш образ станет более женственным и притягательным.