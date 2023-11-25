Топ-5 лучших самоплодных сортов груш, которые советуют опытные садоводы

Самоплодные груши не нуждаются в дереве-опылителе. Их можно сажать в саду по одиночке, что очень удобно для владельцев маленьких участков.
Банкетная - груша, устойчивая к засушливым погодам и сильным морозам. Дает очень вкусные плоды - сладкие и сочные.
Брянская красавица - сорт с крупными восхитительными плодами. Очень душистые и нежные на вкус.
Виктория отличается высокой урожайностью. Одно дерево может щедро одарить садовода - дать до 200 кг сочных спелых плодов.
Груша Изюминка Крыма считается десертным сортом. Отличительная особенность плодов - они могут очень долго храниться.
Кафедральная груша - сорт из категории морозоустойчивых. У деревьев крепкий иммунитет, вкус сахаристый, плоды крупные, очень душистые.
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