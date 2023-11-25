Псковская мать-убийца призналась, что задушила своих детей

21:23 2023-11-25
Псковская мать-убийца призналась, что задушила своих детей

Жительница Псковской области, дома и на даче которой нашли трупы детей, призналась в их убийстве.

Дарья Суханова из Псковской области в ходе допроса призналась, что первым она убила четырёхлетнего сына: женщина перекрыла ребёнку нос и рот, держа его в таком положении, пока он не перестал дышать. Через 1,5 недели мать таким же образом убила своего годовалого младенца.

Третьей умерла 8-летняя дочка: её мать собственноручно не убивала, однако девочке стало плохо, а родительница не стала вызывать врачей, просто уйдя из дома в трёхдневный "запой".

Известно, что горе-мать также хотела умертвить пятилетнюю дочку, но не смогла этого сделать, поскольку её жизнью интересовался бывший сожитель женщины. Вместо этого убийца разместила девочку на первом ярусе двухъярусной кровати. На втором же ярусе лежали трупы двух двоих детей.

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