На станции «Минск-Восточный» поезд насмерть сбил женщину

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что вечером 25 ноября на железнодорожной станции "Минск-Восточный" поезд переехал женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

Известно, что погибшая решила пересечь ж/д-пути не по пешеходному переходу, в связи с чем попала под поезд. Машинист пытался экстренно затормозить, попутно подавая женщине сигналы о приближении поезда, но всё тщетно.

Сейчас сотрудники Следственного комитета работают на месте трагедии, опрашивая очевидцев событий для установления причин, повлекших за собой смерть женщины.