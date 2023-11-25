Ветеринары представили фото собак будущего: какие изменения в облике может вызвать глобальное потепление

В эксперименте не обошлось без навыков искусственного интеллекта. Генератор изображений на основе имеющихся данных выдал фото собак, отражающих изменения, которые могут произойти с ними в будущем на фоне глобального потепления.

Представленные изображения - плод "фантазии" ИИ, однако для их создания он опирался на объективные данные, связанные с изменениями климата.

Выводы, которые сделали ученые: собаки будущего могут стать меньшего размера, и у них будет минимум шерсти. Так животным легче будет охлаждать себя. Кроме того, для этих же целей собаки "отрастят" огромные уши и крупные головы.

Холодные изменения в климате увеличат рост собак или, наоборот, сделают их миниатюрными. Они покроются обильной шерстью и станут накапливать жировую прослойку. Собаки могут превратиться в волкоподобных животных и даже начать вести борьбу за существование с самим человеком.