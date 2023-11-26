Россиянин оставил предсмертную записку и исчез в парке «Лосиный остров»

Накануне 23-летний москвич Иван отравился в местный парк "Лосиный остров". В парке был найден автомобиль парня, однако самого Ивана найти не могут до сих пор. Зато в машине нашли записку с таким текстом: "я в лесу, мёртв".

Перепуганные родственники пропавшего сумели мобилизовать волонтёров и полицейских, которые сутки ищут Ивана с помощью беспилотника и специально обученной собаки.

Предполагается, что ушедший в лес Иван сильно поругался с девушкой, после чего парень оставил записку с пугающим текстом.