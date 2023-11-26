Группа украинцев пыталась сбежать в Словакию, назвав пограничникам смешной пароль

00:57 2023-11-26
Группа украинцев пыталась сбежать в Словакию, назвав пограничникам смешной пароль

Пять граждан Украины пытались пересечь словацкую границу благодаря взятке, однако их бессовестно обманули.

Недалеко от границы Украины со Словакией были задержаны пятеро украинцев и сопровождавший их "проводник": беглецам пообещали, что за взятку в размере 5-8 тысяч долларов они могут попасть на словацкую территорию, тем самым избежав принудительной мобилизации.

Пытавшимся бежать украинцам сказали, что на границе со Словакией они должны назвать пароль "картошка". Подойдя к пограничникам, беглецы произнесли заветное слово, но получили лишь недоумевающие взгляды со стороны силовиков.

Оказалось, что неудавшихся беглецов обманули. Теперь мужчин депортируют обратно на Украину, где их привлекут к ответственности.

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