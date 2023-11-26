Умерла звезда фильма «Улицы разбитых фонарей» актриса Наталия Дмитриева

В Санкт-Петербурге умерла актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Как уточняет КП, 78-летняя артистка совмещала карьеру в театре со съемками в кино.

Звезда сыграла в фильмах «Бумбараш», «Прогулка, достойная мужчин», «Уходя — уходи», сериалах «Улицы разбитый фонарей» и другие. О смерти Дмитриевой сообщила пресс-служба театра, где она служила 43 года.

Наталия Дмитриева, человек удивительной эрудиции и разнообразных интересов, обладала невероятной широтой души, воспринимала мир во всем его многообразии. Ее коллеги из Молодежного театра будут помнить актрису как честного и талантливого профессионала, надежного партнера и друга, - говорится в соболезновании.

Заслуженная артистка РФ Наталия Дмитриева работу в театре и кино совмещала с преподавательской деятельностью. Актриса также писала собственные стихи.