Оззи Осборн заявил, что ему осталось жить всего 10 лет

У рок-певца Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом стало известно в 2020-м, сообщает Рeopletalk.ru.

У меня в лучшем случае осталось 10 лет. Когда становишься старше, тогда время набирает скорость, - признался певец.

Оззи при этом добавил, что не боится смерти, однако хотел бы избежать «болезненного, долгого и жалкого существования».

Музыкант ранее рассказал, как он живет с болезнью Паркинсона.

Вам кажется, будто вы поднимаете ноги, но на самом деле они не двигаются. У меня ощущение, будто я хожу в свинцовых сапогах, — признался Оззи.

Певец при этом отметил, что принимает антидепрессанты на постоянной основе, это поддерживает его состояние в относительной норме.