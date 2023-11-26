На концерте рэп-музыканта Jah Khalib в Ташкенте произошла давка

Опасная давка образовалась в Ташкенте на концерте рэпера Бахтияра Мамедова, которого зрители знают под псевдонимом Jah Khalib.

Как выяснилось, попасть на выступление кумира не смогли толпы поклонников, которые купили фальшивые билеты у перекупщиков, сообщает Газета.ру.

У входа в спорткомплекс «Хумо Арена», где должен был пройти концерт звезды, собралась огромная толка людей.

Представители управления Нацгвардии Узбекистана задержали подозреваемых в случившемся граждан. По предварительным данным, в давке никто не пострадал. Ведется расследование инцидента.