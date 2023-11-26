У певицы Марии Хлебниковой появились проблемы с сердцем

У певицы Марины Хлебниковой медики обнаружили "серьезные проблемы с сердцем", сообщает МК со ссылкой на Телеграм-канал Shot. В частности, у звезды диагностировали "аритмию и ишемическую болезнь".

Диагноз артистке поставили во время посещения врача. Хлебникова обратилась за помощью с небольшой травмой ноги, но доктора порекомендовали попутно пройти полное обследование организма.

В результате кардиологи нашли отклонения в работе сердца.

Представитель исполнительницы заявил Shot, что Марина продолжает активно работать, больничные не берет.