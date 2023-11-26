Королевский повар Британии рассказал, какое блюдо принцессу Диану сводило с ума

Бывшая супруга нынешнего короля Британии Карла III леди Диана из-за психологических проблем страдала от булимии. Приступы болезни особенно часто настигали во время ее печального брака.

После развода с тогда еще принцем Чарльзом принцесса Уэльская стала налаживать свою жизнь. Это касается и еды. При этом, отметил шеф-повар Даррен МакГрэди, работавший при монаршем дворе, ее сводили с ума простые яйца с картошкой.

Начиненный шпинатом печеный картофель, и яйцо-пашот с добавлением голландского соуса, и немного картофеля по краям, очень нравились леди Ди, — рассказал повар.

Он также припомнил, что уставшая от проблем с пищевым поведением бывшая жена короля стала приводить в порядок свою жизнь. Она регулярно посещала тренировки и старалась придерживаться диеты. Очевидцев вспоминают, что такой режим пошел на пользу Уэльской.