Певец Pupo из Италии спел на русском языке песню «Есть только миг»

Итальянский исполнитель Pupo за кулисами супершоу «Легенды Ретро FM» на встрече с журналистами исполнил на русском языке композицию «Есть только миг», сообщает 5-tv.ru.

67-летний музыкант Энцо Гинацци - многократный участник фестиваля Сан-Ремо. Его песни звучат на немецком, французском, английском, испанском языках. Особую любовь Pupo получил у зрителей в СССР.

С тех пор музыкант почти ежегодно гастролирует по России, принимает участие «Дискотеке 80-х», в концертах Сан-Ремо в Кремле и других проектах.

Песня, которую исполнил итальянец, тоже не менее легендарна. Ее написал композитор Александр Зацепин на слова Леонида Дербенева для фильма «Земля Санникова». Композиции и фильму уже исполнилось 50 лет.