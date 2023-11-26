Сара Джессика Паркер считает, что самая вкусная еда русских в Америке есть в кафе на Брайтон-Бич

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер считает Брайтон-Бич (русский район в Нью-Йорке) настоящей усладой для глаз и праздником для желудка.
По словам знаменитости, "Вереничная" переносит своими вкусами в самое сердце России, а официанты и владельцы заведения – очень душевные люди.
Скриншот из профиля актрисы @sarahjessicaparker. Актриса: рост 160 см, вес 48 кг.
В 2017 году после своего визита в Москву Паркер рассказала, что домой привезла из путешествия шоколадки «Бабаевский» и «Аленка», которые ей пришлись по душе.
Причем, Сара – не единственная звезда из США, которая с удовольствием ходит в русские рестораны, расположенные в Нью-Йорке: среди любителей русской еды также отметились такие звезды, как Кристина Хендрикс, актер Рами Малек и Линда Рамон.
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