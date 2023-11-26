Мила Кунис, часто рассказывает американцам о своих предпочтениях насчет русских блюд

16:15 2023-11-26
Мила Кунис, часто рассказывает американцам о своих предпочтениях насчет русских блюд

Наибольшее предпочтение звезда из Голливуда отдает селедке под шубой и борщу.

 «Это реально вкусно – мне нравятся все продукты в составе: селедка, картошка, морковка, свекла и майонез», - поделилась она с ведущим Джимми Киммелом на его телешоу.

Он был озадачен таким набором продуктов и поинтересовался, не суп ли она описала и можно ли это есть с крекерами. На что Мила повторила, что это действительно очень вкусно.

Мила Кунис: рост 163 см, вес 52 кг.

Уже на российском шоу вместе с другим знаменитым актером Джеймсом Франко, когда зашла речь о селедке, зрители были удивлены тем, что Кунис разбирается в русских салатах, которые подают на Новый год.

Привить любовь к российским продуктам красавице удалось и своему другу – знаменитому на весь мир певцу Джастину Тимберлейку, который распробовал борщ во время того, как гостил в Москве.

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