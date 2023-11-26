Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони

12 сентября девочке исполнилось 13 лет, после чего звездный отец решил, что дочке пора выходить "в свет", хотя бы онлайн.

Как известно, младшая дочка Моники Белуччи и Венсана Касселя, всегда была загадочной особой, родители тщательно скрывали ее от всех, особенно от папарацци. О ней вообще мало что известно.

Родилась Леони в Риме в 2010 году. Как и старшая дочь звездной пары, она очень красива и похожа на маму, особенно, если сравнивать детские фото.

У девушки длинные волнистые волосы темно-каштанового цвета, выразительные карие глаза. Со старшей сестрой у них, кстати, сходства мало.

С рождения Леони часто переезжала, больше всего она находилась с мамой в Англии, Франции, Италии. С 2015 г. Моника с дочками уехала во Францию, и теперь почти все время живут там.

Через несколько лет туда же, поближе к детям, переехал и их знаменитый папа - Венсан Кассель.