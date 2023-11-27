Ольга Бузова купила своему отцу квартиру

Отцу теледивы Игорю Бузову недавно исполнилось 60 лет. В честь этой даты Ольга вручила ему ключи от квартиры. Об этом звезда рассказала прямо со сцены во время своего выступления:

У папы день рождения! Я люблю тебя, пап! Главный подарок, который ты от меня получишь в юбилей - скоро ты в нем будешь жить. Берегите своих родителей! Спасибо тебе, папа, за жизнь.

Родители певицы давно не вместе, и Игорь Бузов сейчас в новых отношениях. Телеведущая прекрасно поладила с избранницей папы, сообщает СтарХит.

Несколько лет назад Ольга порадовала квартирой в Северной столице маму Ирину Александровну.