Итальянская актриса Орнелла Мути учит русский язык

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Москву, чтобы принять участие в театрально-музыкальном спектакле «Бетховен — героическая жизнь гения».
Накануне этого события звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru о своих успехах в изучении русского языка, которым артистка давно хочет овладеть.
Как выяснилось, Мути с этим испытывает некоторые сложности, процесс продвигается медленно. По словам Орнеллы, русский язык для нее довольно сложный.
Когда будет побольше времени, наверное, я буду заниматься более интенсивно. И заниматься с преподавателем, — пообещала Мути.
При этом актриса весьма неплохо уже знает русский язык на начальном уровне. Во время интервью она сказала на русском несколько коротких и суть некоторых вопросов понимала без переводчика.
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