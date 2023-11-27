Смолов сделал супруге подарок стоимостью в 14 000 000 рублей

Натали сообщила, почему стала ездить на метро после смерти мужа

Дело в том, что Натали никак не может смириться с тем, что ее любимого мужа Александра Рудина нет больше рядом. Среди людей исполнительнице легче переносить свою утрату, а потому она стала перемещаться на метро.