Смолов сделал супруге подарок стоимостью в 14 000 000 рублей

Федор Смолов взял в жены модель Карину Истомину летом текущего года.
Уже осенью пара стала родителями прекрасной девочки. Имя малышки мама с папой не раскрывают.
Зато Истомина поспешила похвастаться подарком супруга на День матери.
Федор презентовал любимой женщине элитный авто - черный Porsche, стоимость которого составляет 14 000 000 российских рублей. Карина поделилась несколькими фото новой машины в собственном блоге, подписав их: "Люблю мужа".
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