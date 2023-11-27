Биограф королевского двора Британии раскрыл тайну странных прихотей Карла III

Сенсационные откровения королевского биографа Омида Скоби раскрыли много тайн монаршего двора Британии. В них он рассказал и о некоторых причудливых требованиях короля, сообщает Супер.ру.

В частности, Его Величество настаивает, чтобы в путешествиях ему обеспечивали идеально отпаренное и роскошное постельное белье плотностью 1000 нитей. Король предпочитает, чтобы для него выдавливали определенное количество зубной пасты.

Такое ответственное задание доверяют простому дворецкому. Но эта прихоть короля ничто по сравнению с его требованием... гладить шнурки.