Коллеги Соседова по проекту «Суперстар!» накинулись на него из-за критики участника

От выступления Алксея Гомана в восторг пришли все: и зрители, и члены жюри.

Недовольным номером артиста остался лишь музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов, который также числится среди судей шоу "Суперстар!".

Соседов заявил, что у него такое ощущение, будто на сцене выступал не артист, а студент третьего курса музучилища на экзамене.

Высказывание критика относительно номера Гомана возмутило других членов жюри.

Наташа Королева заявила, что ей очень понравилось исполнение артистом популярной композиции, а что касается Соседова, то он ее очень расстроил.