Коллеги Соседова по проекту «Суперстар!» накинулись на него из-за критики участника

От выступления Алксея Гомана в восторг пришли все: и зрители, и члены жюри.
Недовольным номером артиста остался лишь музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов, который также числится среди судей шоу "Суперстар!".
Соседов заявил, что у него такое ощущение, будто на сцене выступал не артист, а студент третьего курса музучилища на экзамене.
Высказывание критика относительно номера Гомана возмутило других членов жюри.
Наташа Королева заявила, что ей очень понравилось исполнение артистом популярной композиции, а что касается Соседова, то он ее очень расстроил.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__