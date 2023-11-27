Отец Фриске назвал Распутину не очень умной из-за того, что она оскорбляла его дочь после смерти

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович убежден, что причина подобного отношения Маши Распутиной к его дочери кроется в характере артистки, о чем он сообщил в интервью изданию "Московский Комсомолец".

Родитель Фриске уточнил, что никогда не слышал, чтобы Жанна упоминала Распутину, а вот последняя после смерти коллеги оскорбляла ее.

Владимир Борисович назвал исполнительницу песни "Роза чайная" не очень умной и очень высокого мнения о собственной персоне.

Отец покойной не стал скрывать, что некрасивые высказывания в адрес Жанны его задевают.