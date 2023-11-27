Владимир Пресняков рассказал, чего боится старший внук Пугачевой Никита

Никита Пресняков год назад покинул Россию. Внук Аллы Пугачевой сейчас находится в США, где начал новую жизнь: 32-летний представитель звездного семейства занялся клипмейкерством, сообщает КП.

Его отец Владимир Пресняков рассказал YouTube-каналу FAMETIME TV о главном страхе своего сына. Как уточнил исполнитель песни «Зурбаган», Никита всю жизнь борется с комплексом «внука Пугачевой».

По словам Преснякова-старшего, молодой человек даже поменял в соцсетях свой ник, чтобы никто его не узнавал. Никита боялся, что всю жизнь его будут воспринимать как внука Примадонны.

Всего он добился сам. У него есть бзик - чтобы никто ему не давал денег. Ни разу ни у кого не попросил денег. Себя он нашел в клипах, - сообщил Владимир Пресняков.

Музыкант добавил, что его самого в свое время называли зятем Пугачевой, но он по этому поводу не переживал.