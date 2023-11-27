Натали сообщила, почему стала ездить на метро после смерти мужа

10:13 2023-11-27
Натали сообщила, почему стала ездить на метро после смерти мужа

Дело в том, что Натали никак не может смириться с тем, что ее любимого мужа Александра Рудина нет больше рядом. Среди людей исполнительнице легче переносить свою утрату, а потому она стала перемещаться на метро.

Натали сообщила, что не намерена уходить со сцены, так как муж просил ее об этом.

Артистка не стала скрывать, что никак не может привыкнуть к жизни без Александра Рудина, с которым состояла в браке 32 года.

Знаменитость рассказала, что ей понадобилась психологическая помощь, а также отойти от потери любимого человека ей помогает общение с людьми. Именно по этой причине исполнительница стала чаще ездить в метро, так как среди людей ей становится лучше.

Известно, что поклонники Натали раскритиковали ее за то, что она слишком быстро вышла на сцену после кончины супруга. Люди убеждены, что певице нужно было выдержать траур "хотя бы 40 дней", воздержавшись от участия в увеселительных мероприятиях.

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