Новикова объяснила присутствие флага Украины на своем концерте

Клара Новикова сообщила, что на репетиции перед концертом просмотрела все слайды, среди которых не было флага Незалежнай.

Артистка не исключает, что на мероприятии ей "какой-то слайд и повесили", но, стоя спиной, она не могла его увидеть.

Юмористка убеждена, что никто ничего не делал со злым умыслом.

Новикова не стала скрывать, что поклонникам показали снимки ее любимой улицы в Киеве, где она провела детство и молодость.

Знаменитость отметила, что в украинской столицы преданы земле ее мать с отцом, а в паспорте у нее числится в качестве места рождения — Киев.

Она не забыла отметить, что в Украине проживают ее подруги. Звезда сцены объяснила, что отречься от своего детства не в состоянии.