Мужчина собрал коллекцию из 3456 телефонов и его занесли в Книгу рекордов Гиннеса

Обычный парень из румынского города Клуж-Напока признан самым ярым коллекционером телефонов. Андрей Билби Аргентис побил все рекорды, собрав коллекцию из 3456 мобильных.

В итоге она была признана Книгой рекордов Гиннесса как самая масштабная. Как сообщает Рамблер, Андрей собрал свою коллекцию буквально за пять лет.

Для своей необычной "экспозиции" он выделил целую комнату, стены которой украшают телефоны.

Среди экспонатов есть культовые Motorola Razr V3, Pixel, классические iPhone и многие другие модели телефонов.