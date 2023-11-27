Самбурская сообщила о своем негативном отношении к Криду

11:06 2023-11-27
Самбурская сообщила о своем негативном отношении к Криду

Настасья Самбурская заявила, что Егор Крид зациклен на самом себе, а потому в жены должен взять себя самого.

Рассуждая о своей личной жизни, Настасья Самбурская призналась, что никак не может найти достойного мужчину.

Также артистка порассуждала о коллегах-мужчинах и о симпатии и антипатии к ним. В последнем списке особого внимания удостоился Егор Крид.

В рамках программы "Шоу воли" Настасья заявила, что упаси ее Бог, чтобы состоять в отношениях с подобным человеком.

Самбурская поинтересовалась у ведущего телепроекта, видел ли он, как общается Крид.

Актриса убеждена, что ни разговаривать, ни жить с таким человеком невозможно. Она не сомневается, что в качестве девушки или жены подобную личность никто не устроит.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:24

Наталья Гончарова

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

Из отчета Honda о безопасности следует, что "преднатяжители передних ремней были собраны без заклепки, крепящей быстроразъемный разъем и пластину провода".
Храмова Оксана
14:54

Храмова Оксана

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Инновационная модель искусственного интеллекта Grok отправила неприятный отзыв о своем создателе по запросу ведущего программиста Tesla и с согласия самого Илона Маска.
Светлана Игнатьева
14:14

Светлана Игнатьева

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Как выяснилось, полотно принадлежало кисти известного французского художника Пьера Сулажа.
Светлана Игнатьева
13:59

Светлана Игнатьева

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Певец не может спать в транспорте, а переезды во время гастролей у артистов обычно ночные.
Светлана Игнатьева
13:41

Светлана Игнатьева

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Владимир Копылов резко прокомментировал жесткие слова артистки, высказанные в адрес его умершей дочери.
Алексей Гладкий
13:07

Алексей Гладкий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Как заявил корреспонденту «Автопаруса» папа восьмиклассницы 39-летний Артем —ненормально, если взрослый человек с высшим образованием в течение часа не может разобраться с домашним заданием подростка по одному предмету.
Светлана Игнатьева
12:52

Светлана Игнатьева

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Перед свадьбой супруги заключили брачный договор, но бывшая супруга решила, что бизнесмен ее обманул.
article_image 13:03

Рису на самом деле не нужно так много воды

Вот почему тогда рисовые поля покрыты водой?

article_image 13:00

Из текилы можно получить алмазы

Учёные нагрели текилу до 280ºC и перевели её в газовое состояние, попросту говоря, испарили.

article_image 12:35

Тарантино, сняв один из эпизодов сериала «Скорая помощь», и Роберт Родригес заприметили Джорджа Клуни для роли в «От заката до рассвета»

После выхода «Криминального чтива» Тарантино 20 лет ждал, что кто-нибудь снимет фильм про болтливых гангстеров с кучей отсылок к поп-культуре. Но так и не дождался. «Прошло 20 лет, и результат очевиден. Я самый крутой в этом жанре».