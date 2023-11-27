Самбурская сообщила о своем негативном отношении к Криду

Рассуждая о своей личной жизни, Настасья Самбурская призналась, что никак не может найти достойного мужчину.

Также артистка порассуждала о коллегах-мужчинах и о симпатии и антипатии к ним. В последнем списке особого внимания удостоился Егор Крид.

В рамках программы "Шоу воли" Настасья заявила, что упаси ее Бог, чтобы состоять в отношениях с подобным человеком.

Самбурская поинтересовалась у ведущего телепроекта, видел ли он, как общается Крид.

Актриса убеждена, что ни разговаривать, ни жить с таким человеком невозможно. Она не сомневается, что в качестве девушки или жены подобную личность никто не устроит.