Самойлова поделилась снимком Джигана в костюме бомжа

Дело в том, что 35-летняя Оксана Самойлова объявила о запуске созданной ею игры "Богачка", направленной на обучение финансовой грамотности.

В рамках подготовки к презентации проекта блогер с остальными членами семьи сняла видео, где каждому досталась роль героя развлекательного продукта.

Джиган в проекте возлюбленной стал бездомным. Рэп-исполнитель облачился в рваный черный свитер и объемные брюки.

Лицо артиста "украсил" специальный грим в виде царапин и седой бороды.