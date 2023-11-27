Самойлова поделилась снимком Джигана в костюме бомжа

Дело в том, что 35-летняя Оксана Самойлова объявила о запуске созданной ею игры "Богачка", направленной на обучение финансовой грамотности.
В рамках подготовки к презентации проекта блогер с остальными членами семьи сняла видео, где каждому досталась роль героя развлекательного продукта.
Джиган в проекте возлюбленной стал бездомным. Рэп-исполнитель облачился в рваный черный свитер и объемные брюки.
Лицо артиста "украсил" специальный грим в виде царапин и седой бороды.
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