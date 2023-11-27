Уличенная в вебкаме экс-жена Славы Комиссаренко призналась, что заплатила за все высокую цену

Брак комика Славы Комиссаренко и блогерши Юлии Шашковой оказался скоротечным. Через неделю после свадьбы шоумен узнал, что его супруга подрабатывала вебкам-моделью, свои отношения пара не смогла спасти. Шашкова перебралась в США, где решила начать новую жизнь.

Бывшая возлюбленная Славы заявила, что из ошибок извлекла бесценный опыт. Она не скрывает, что ей было непросто пережить скандал с разоблачением прошлого.

Я понесла ответственность за это в полной мере, заплатила самую большую цену, которую можно было только заплатить во всей этой ситуации, - заявила девушка.

Юлия призналась, что с трудностями ей помог справиться психоанализ. Сегодня Шашкова налаживает свою жизнь в Лос-Анджелесе. Девушка купила спортивную машину и начала обучаться актерскому мастерству.