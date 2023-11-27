Жительница СССР Надежда Лебедина проспала целых двадцать лет, это самый долгий срок в истории

12:07 2023-11-27
Жительница СССР Надежда Лебедина проспала целых двадцать лет, это самый долгий срок в истории

Специалисты считают, что причиной такого состояния стала ссора женщины с мужем.

История 20-летнего сна Надежды Лебединой вошла в историю медицины. По словам медиков, в такое состояние женщина попала из-за ссоры с мужем. И ей понадобилась новая встряска, чтобы проснуться. Как развивалась история болезни пациентки?

Надежда Артемовна родилась в 1920-м году в селе Могилев Днепропетровской области. Ее семья жила очень трудно. Стрессом стала и Великая Отечественная: единственный ребенок женщины умер, а ее супруг с фронта не вернулся.

Надежда Артемовна в поисках лучшей доли перебралась в город, устроилась на работу в пожарную часть. А ее жилье находилось в районе химического завода.

По мнению некоторых специалистов, жесткий график работы, а также вредные выбросы химзавода стали причиной состояния, в которое впала женщина. Но она считала, что уснула крепким сном после ссоры со вторым мужем в 1954 году.

Утром Надежда не проснулась. «Скорая» доставила женщину в психиатрическую клинику. Доктора установили, что все органы были в норме - за исключением замедленного пульса и сниженной температуры тела.

Для пациентки организовали зондовое питание. Но она не приходила в себя. В конце концов мать Надежды Лебедину решила забрать ее домой. Она не отходила от дочери ни на шаг. Надежда Артемовна постепенно стала будто просыпаться.

Женщина двигала руками и ногами и даже ела, но глаза оставались закрытыми. Пожилая женщина заболела, и Надежду опять отправили в больницу, там ее признали здоровой и выписали.

С этого момента Надежду Лебедину разместили в комнате с умирающей матерью, об обоих заботилась ее сестра. И, когда мать умерла, Лебедина проснулась окончательно.

Женщина проспала 20 лет - с 1954 по 1974 годы. Этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Ей пришлось заново научиться ходить, держать ложку и так далее. После пробуждения Надежда всего за 6 месяцев постарела на 20 лет, что провела во сне, и стала выглядеть на свои 54 года. 

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:24

Наталья Гончарова

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

Из отчета Honda о безопасности следует, что "преднатяжители передних ремней были собраны без заклепки, крепящей быстроразъемный разъем и пластину провода".
Храмова Оксана
14:54

Храмова Оксана

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Инновационная модель искусственного интеллекта Grok отправила неприятный отзыв о своем создателе по запросу ведущего программиста Tesla и с согласия самого Илона Маска.
Светлана Игнатьева
14:14

Светлана Игнатьева

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Как выяснилось, полотно принадлежало кисти известного французского художника Пьера Сулажа.
Светлана Игнатьева
13:59

Светлана Игнатьева

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Певец не может спать в транспорте, а переезды во время гастролей у артистов обычно ночные.
Светлана Игнатьева
13:41

Светлана Игнатьева

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Владимир Копылов резко прокомментировал жесткие слова артистки, высказанные в адрес его умершей дочери.
Алексей Гладкий
13:07

Алексей Гладкий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Как заявил корреспонденту «Автопаруса» папа восьмиклассницы 39-летний Артем —ненормально, если взрослый человек с высшим образованием в течение часа не может разобраться с домашним заданием подростка по одному предмету.
Светлана Игнатьева
12:52

Светлана Игнатьева

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Перед свадьбой супруги заключили брачный договор, но бывшая супруга решила, что бизнесмен ее обманул.
article_image 13:03

Рису на самом деле не нужно так много воды

Вот почему тогда рисовые поля покрыты водой?

article_image 13:00

Из текилы можно получить алмазы

Учёные нагрели текилу до 280ºC и перевели её в газовое состояние, попросту говоря, испарили.

article_image 12:35

Тарантино, сняв один из эпизодов сериала «Скорая помощь», и Роберт Родригес заприметили Джорджа Клуни для роли в «От заката до рассвета»

После выхода «Криминального чтива» Тарантино 20 лет ждал, что кто-нибудь снимет фильм про болтливых гангстеров с кучей отсылок к поп-культуре. Но так и не дождался. «Прошло 20 лет, и результат очевиден. Я самый крутой в этом жанре».