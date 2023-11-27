Жительница СССР Надежда Лебедина проспала целых двадцать лет, это самый долгий срок в истории

История 20-летнего сна Надежды Лебединой вошла в историю медицины. По словам медиков, в такое состояние женщина попала из-за ссоры с мужем. И ей понадобилась новая встряска, чтобы проснуться. Как развивалась история болезни пациентки?

Надежда Артемовна родилась в 1920-м году в селе Могилев Днепропетровской области. Ее семья жила очень трудно. Стрессом стала и Великая Отечественная: единственный ребенок женщины умер, а ее супруг с фронта не вернулся.

Надежда Артемовна в поисках лучшей доли перебралась в город, устроилась на работу в пожарную часть. А ее жилье находилось в районе химического завода.

По мнению некоторых специалистов, жесткий график работы, а также вредные выбросы химзавода стали причиной состояния, в которое впала женщина. Но она считала, что уснула крепким сном после ссоры со вторым мужем в 1954 году.

Утром Надежда не проснулась. «Скорая» доставила женщину в психиатрическую клинику. Доктора установили, что все органы были в норме - за исключением замедленного пульса и сниженной температуры тела.

Для пациентки организовали зондовое питание. Но она не приходила в себя. В конце концов мать Надежды Лебедину решила забрать ее домой. Она не отходила от дочери ни на шаг. Надежда Артемовна постепенно стала будто просыпаться.

Женщина двигала руками и ногами и даже ела, но глаза оставались закрытыми. Пожилая женщина заболела, и Надежду опять отправили в больницу, там ее признали здоровой и выписали.

С этого момента Надежду Лебедину разместили в комнате с умирающей матерью, об обоих заботилась ее сестра. И, когда мать умерла, Лебедина проснулась окончательно.

Женщина проспала 20 лет - с 1954 по 1974 годы. Этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Ей пришлось заново научиться ходить, держать ложку и так далее. После пробуждения Надежда всего за 6 месяцев постарела на 20 лет, что провела во сне, и стала выглядеть на свои 54 года.