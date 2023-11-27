Певец Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной на 1 миллион рублей

Певец Егор Крид требует от руководителя Лиги безопасного интернета РФ Екатерины Мизулиной 1 миллион рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство «Москва».

В иске отмечается, что в своем докладе на Международном форуме безопасного интернета Мизулина сделала про артиста заявление, которое не соответствовало действительности. Егор обратился в суд, где выдвинул требование взыскать за моральный ущерб компенсацию.

О том, что исполнитель подал иск к Екатерине Мизулиной, стало известно 19 ноября. Певец воспользовался для этого статьей «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

Судебные претензии также направлены в адрес организации. Предположительно, причиной тому послужило то, что в апреле лидер Лиги безопасного интернета назвала Егора Крида «главным скамером страны». В переводе с английского это означает «мошенник».