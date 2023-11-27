Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Жанны Фриске не стало в 2015-м году. Певица была одной из известных представительниц российского шоу-бизнеса, проявила себя не только в музыке, но и в кино. А также - принимала участие в различных телепроектах.
При этом Маша Распутина продолжает критиковать коллегу. Законная жена российского бизнесмена Виктора Захарова, который живет с Распутиной, утверждала, будто Маша называла Фриске «шлюшкой». Журналисты поинтересовались у Маши, действительно ли она так сказала о Жанне, сообщает Космополитен.
Кто такая Жанна Фриске? Кто? Я не знаю ее и не знала никогда! — заявила Распутина.
Узнав о высказывании Распутиной, отец Жанны Владимир Копылов, сказал, что его дочь никогда не обсуждала звезду девяностых.
Никогда не слышал, чтобы вообще когда-либо Жанна о ней говорила. Но знаю, что Распутина оскорбляла ее уже после смерти, — объяснил мужчина.
По мнению Владимира, певица негативно высказывается о его дочери не от большого ума. Помимо того, Распутина, по его мнению, обладает завышенной самооценкой.
Не очень умная она потому что. И очень большого мнения о себе. Конечно, меня ее слова огорчают.
Жанна в жизни ни с кем никогда не конфликтовала, никого не обзывала. Она была хорошим человеком, старалась во всех людях видеть исключительно позитив, - отметил Владимир в интервью МК.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__