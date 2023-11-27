Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Жанны Фриске не стало в 2015-м году. Певица была одной из известных представительниц российского шоу-бизнеса, проявила себя не только в музыке, но и в кино. А также - принимала участие в различных телепроектах.

При этом Маша Распутина продолжает критиковать коллегу. Законная жена российского бизнесмена Виктора Захарова, который живет с Распутиной, утверждала, будто Маша называла Фриске «шлюшкой». Журналисты поинтересовались у Маши, действительно ли она так сказала о Жанне, сообщает Космополитен.

Кто такая Жанна Фриске? Кто? Я не знаю ее и не знала никогда! — заявила Распутина.

Узнав о высказывании Распутиной, отец Жанны Владимир Копылов, сказал, что его дочь никогда не обсуждала звезду девяностых.

Никогда не слышал, чтобы вообще когда-либо Жанна о ней говорила. Но знаю, что Распутина оскорбляла ее уже после смерти, — объяснил мужчина.

По мнению Владимира, певица негативно высказывается о его дочери не от большого ума. Помимо того, Распутина, по его мнению, обладает завышенной самооценкой.