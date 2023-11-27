304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

Преднатяжители - приспособления, при помощи которых натягиваются ремни безопасности для удержания пассажиров на месте в случае резкого торможения или попадания в ДТП.

Представители концерна утверждают, что эти самые преднатяжители без заклепки не способны полноценно удержать пассажира при аварии, что повышает риск получения серьезных травм.

Производитель сообщил, что, к счастью, по данным на 16 ноября ни о каких травмах и тем более смертях, касающихся рассматриваемой проблемы, не было, зато было подано 7 претензий по гарантии.

Что касается отозванных моделей Honda Accord и HR-V, то это авто, произведенные в период с 4 октября прошлого года по 14 октября текущего. Это модели 2023, 2024 годов.