Католическому священнику грозит увольнение после того, как он позволил снять в костеле скандальный клип американской поп-певице Сабрине Карпентер

16:06 2023-11-27
Католическому священнику грозит увольнение после того, как он позволил снять в костеле скандальный клип американской поп-певице Сабрине Карпентер

Джейми Гигантьелло был разжалован после того, как разрешил Сабрине Карпентер снять провокационный клип внутри нью-йорской церкви, вверенной ему.

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Сабрина Карпентер, облаченная в топе из тюля и колготы, возомнила алтарь Благовещенского прихода Богоматери на горе Кармель в Вильямсбурге (Бруклин) сценой.

Она пританцовывает среди гробов, на одном из которых надпись "Покойся с миром, б..." в "лжетраурном" наряде.

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В гробах лежат потенциальные поклонники героини клипа, одного из которых она убивает при помощи галстука, который тянет, пока несчастный не попадает в лифт.

Алтарь же "декорирован" кучей статуэток и вазой с надписью RIP, наполненной "кровью".

Представители Бруклинской епархии пришли в ужас от увиденного.

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