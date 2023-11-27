Католическому священнику грозит увольнение после того, как он позволил снять в костеле скандальный клип американской поп-певице Сабрине Карпентер

В гробах лежат потенциальные поклонники героини клипа, одного из которых она убивает при помощи галстука, который тянет, пока несчастный не попадает в лифт.

Алтарь же "декорирован" кучей статуэток и вазой с надписью RIP, наполненной "кровью".

Представители Бруклинской епархии пришли в ужас от увиденного.