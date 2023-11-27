Католическому священнику грозит увольнение после того, как он позволил снять в костеле скандальный клип американской поп-певице Сабрине Карпентер

Сабрина Карпентер, облаченная в топе из тюля и колготы, возомнила алтарь Благовещенского прихода Богоматери на горе Кармель в Вильямсбурге (Бруклин) сценой.
Она пританцовывает среди гробов, на одном из которых надпись "Покойся с миром, б..." в "лжетраурном" наряде.
В гробах лежат потенциальные поклонники героини клипа, одного из которых она убивает при помощи галстука, который тянет, пока несчастный не попадает в лифт.
Алтарь же "декорирован" кучей статуэток и вазой с надписью RIP, наполненной "кровью".
Представители Бруклинской епархии пришли в ужас от увиденного.
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