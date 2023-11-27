Оззи Осборн сообщил об окончании своей карьеры исполнителя

74-летний Оззи Осборн отметил, что наблюдал за тем, как выступает, сидя в инвалидном кресле, Фил Коллинз, но сам к такому не готов.

Оказывается, еще в 2003 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, но только в 2020 он сообщил об этом своим фанатам.

Состояние музыканта осложняется травмой, которую он перенес много лет назад, из-за которой ему до сей поры делают операции.

Исполнитель заявил, что не смотрит дальше завтрашнего дня.

Он утверждает, что, если сможет выступать, то будет это делать, отметив, что, похоже, пришла пора попрощаться с карьерой.