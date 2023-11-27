Самый умный человек на планете: эксперты оценили его IQ в 260-300 баллов

Родился этот чудо-человек в 1898 году в еврейской семье, и звали его Уильям Джеймс Сайдис. Дата рождения, кстати, очень символическая - это 1 апреля, всемирный День дураков.

Отец и мать были очень умными, поэтому гены сыграли свою роль. Однако такой ценный родительский дар не принес ребенку счастья в жизни.

Отец - ученый в области психиатрии и психопатологии, стоял у истоков направления "психология внушения". Говоря обычными словами, он углубленно изучал возможности гипноза. Их-то ученый и решил проверить на своем сыне, из которого он собрался сделать гения.

Обучать малыша по специальной экспериментальной методике отец начал еще до 6-месячного возраста - и именно с помощью гипноза.

В итоге в полтора года Уильям осознанно (!) в беглом темпе читал новостную ленту, в четыре года он уже осилил Гомера, причем на языке оригинала - на древнегреческом. Еще до того, как ему исполнилось 8 лет, мальчик успел написать 104 книги.

Журналисты узнали о чудо ребенке, и он, разумеется, стал знаменитостью, но это очень тяготило юного Сайдиса.

Тестирование уровня интеллекта показало небывалый коэффициент - от 260 баллов.

В 11 лет мальчик поступил в Гарвард на отделение для одаренных детей и был самым молодым студентом.

Отношения с учениками не заладились сразу, юный гений стал изгоем, взрослые умники никак не могли простить Сайдису его превосходства.

Родители тоже забыли о том, что Уильям - всего лишь ребенок, их заботило лишь дальнейшее развитие интеллекта сына, о любви и нежности речи давно не было.

Преследования и травля со стороны студентов не прекращались даже после окончания Высшей Гарвардской школы, когда он уже сам читал лекции - в 16 лет.

В 17 лет Сайдис вел курс евклидовой геометрии, неевклидовой геометрии и тригонометрии в Университете Райса в Хьюстоне. Он же написал собственный учебник по евклидовой геометрии на греческом языке.

Если с интеллектом все было более чем хорошо, то социализация Уильяма терпела полный крах. Он оставался одиночкой. В 1919 году юноша стал политзаключенным за участие в демонстрации социалистов 1 мая.

Отец сначала прятал сына в санатории, но он и там демонстрировал бунтарский характер. За это родитель решил его проучить и упек на полтора года вместо тюрьмы в психушку.

По возвращении домой, парень окончательно порвал связи с родителями и стал жить отдельно. Все, чего он хотел, чтобы его оставили в покое. Феномен собственной гениальности его страшно обременял.

Уильям предпочитал оставаться в тени. До конца жизни работал обычным бухгалтером. Как только люди начинали понимать, что он гений, сразу же увольнялся с работы.

Сайдис понимал: никто не видит в нем человека, все замечают лишь его интеллект.

Друзей или хотя бы приятелей у гения никогда не было. Будучи подростком, он как-то сказал: отношения с девушками и семейная жизнь - это бессмысленные вещи.

В прессе писали, что он сам обмолвился о том, что не хочет никогда вступать в отношения с противоположным полом. Возможно, это стало печальным итогом циничных экспериментов отца по созданию "гениальной машины", где чувства и эмоции должен заменять собой могучий интеллект.

Позже репортеры писали унизительные статьи о нем, рассказывая, как Уильям живет лишь на 23 доллара в неделю. Якобы он уже давно не способен на большее и растерял всю свою гениальность.

Однако Сайдис просто был в тени и избегал шумихи, не афишируя свою деятельность. Он постоянно публиковал какие-то научные книги, но писал их под псевдонимом.

В 46 лет этот невостребованный гений умер от кровоизлияния в мозг, так и не сумев найти себе место в обществе, а своему интеллекту - достойного применения.