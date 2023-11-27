Супермодель Линда Евангелиста после неудачной пластики отказалась от личной жизни

17:12 2023-11-27
Супермодель Линда Евангелиста после неудачной пластики отказалась от личной жизни

Канадская звезда подиума заявила, что не собирается больше ходить на свидания.

Звезда 90-х перенесла неудачную процедуру криолиполиза, в результате которой стала набирать вес. Линда впала в депрессию, не могла вернуться к работе и вела закрытый образ жизни, сообщает Космополитен.

Это негативно отразилось и на взаимоотношениях супермодели с мужчинами. 58-летняя Евангелиста призналась, что последний роман у нее был еще в 2015-м году. С тех пор звезда подиума не пробовала наладить свою личную жизнь, а потом вообще поставила на ней крест.

По словам Линды, ее больше не интересуют свидания.

Я не хочу больше ни с кем спать. Не хочу слышать чье-то дыхание, сказала модель в интервью в The Sunday Times.

Евангелиста на протяжении 6 лет встречалась с артистом Кайлом Маклахленом. Звезда даже обручилась с ним, однако до свадьбы дело и не дошло. Модель была замужем за бизнесменом Джеральдом Мари. Пара развелась в 1993-м, через 6 лет совместной жизни. 

У Линды от бизнесмена Франсуа-Анри Пино есть 17-летний сын Августин.

К слову, пострадавшая от неудачной процедуры звезда отсудила у клиники 50 миллионов долларов.

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