Мадонна отпустила шутку в адрес папы римского на своем концерте в Италии

Дело в том, что Мадонна вышла на сцену в байке с капюшоном на голове, "украшенной" фото папы римского.

Вышивка с портретом священнослужителя с горящими крыльями и надписью Madonna - вот какую шутку мировая знаменитость приготовила папе римскому.

По имеющимся данным, сняли Мадонну в подобном образе, когда та выходила из гостиницы после концерта на Mediolanum Forum.

Известно, что ранее селебрити заявляла, что ей хотелось бы увидеть папу римского в своей фирменной футболке.

Напомним, что в 2015 году, выступая в Нью-Йорке, Мадонна похвалила папу Франциска, назвав его "очень непредубежденным" и посвятив ему проникновенную кавер-версию композиции La Vie en Rose.