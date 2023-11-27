Мадонна отпустила шутку в адрес папы римского на своем концерте в Италии

Дело в том, что Мадонна вышла на сцену в байке с капюшоном на голове, "украшенной" фото папы римского.
Вышивка с портретом священнослужителя с горящими крыльями и надписью Madonna - вот какую шутку мировая знаменитость приготовила папе римскому.
По имеющимся данным, сняли Мадонну в подобном образе, когда та выходила из гостиницы после концерта на Mediolanum Forum.
Известно, что ранее селебрити заявляла, что ей хотелось бы увидеть папу римского в своей фирменной футболке.
Напомним, что в 2015 году, выступая в Нью-Йорке, Мадонна похвалила папу Франциска, назвав его "очень непредубежденным" и посвятив ему проникновенную кавер-версию композиции La Vie en Rose.
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