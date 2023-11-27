Костомаров стал участником шоу Аватар в образе Железного дровосека

Известно, что артистов растрогала песня Игоря Корнелюка "Город, которого нет" в исполнении Романа Костомарова.

Знаменитости угадали, кто скрывается за аватаром Железного дровосека. Судьи проекта провожали фигуриста со сцены все в слезах.

Сергей Лазарев заявил, что это первый аватар, который заставил членов жюри плакать.

Костомаров же признался, что не хотел покидать проект настолько быстро, но решил уступить место настоящим исполнителям, скрывающимся под другими аватарами.