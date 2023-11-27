Муцениеце в компании своих наследников от Прилучного покинула РФ

Интересен тот факт, что увезти детей Агате Муцениеце удалось без согласия их отца, актера Павла Прилучного.

Актриса поделилась снимком с наследниками на фоне заснеженной Латвии, которая является ее родной страной.

Муцениеце не раз говорила о том, что мечтает вернуться на родину в компании сына Тимофея и дочки Мии и остаться здесь на ПМЖ.

В настоящее время речь идет об отпуске.

Совместное с детьми фото Агата пописала: "Наши каникулы в Прибалтике начались".