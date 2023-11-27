Самбурская уже 10 дней как влюблена, о чем она сообщила на Шоу Воли

Настасья Самбурская уже успела побывать замужем за актером Кириллом Дыцевичем, но брак оказался очень неудачным.

После этих отношений знаменитость долго приходила в себя, объясняя любопытным, что не встретила на своем пути достойного мужичину.

К счастью, сегодня ситуация изменилась к лучшему. Настасья, будучи гостьей телепроекта "Шоу Воли", призналась, что вот уже 10 дней как влюблена.

Воля предположил, что Самбурской тяжело построить отношения с мужчиной, так как она слишком требовательна.

Актриса не стала отрицать этот факт, заявив, что очень требовательна к себе, а значит хочет видеть рядом с собой соответствующего мужчину.