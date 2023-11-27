Джонас Солк создал одну из первых эффективных прививок от полиомиелита, в чем ему помогали советские ученые

Полученная в 1952 году вакцина после всех проведенных исследований миру была представлена 12 апреля 1955 года.
Заслуга Джона Солка еще и в том, что он принял решение не патентовать вакцину и не извлекать прибыль, чтобы распространить её повсеместно.
Применение нового средства от смертельной болезни привело к тому, что заболеваемость среди детей в возрасте, особенно уязвимом для инфекции, снизилась на 96 %.
Известно, что в последние годы жизни Солк активно участвовал в разработке вакцины против СПИДА.
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