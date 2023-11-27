38-летний актер российских сериалов Евгений Шепелевич ушел из жизни

Евгений Шепелевич известен по ролям в популярных в РФ сериалах "Литейный, 4", "Невский", "Высокие ставки", "Подсудимый", "Великолепная пятерка", "Шпион №1".

На свет будущий актер появился Евгений Шепелевич 16 августа 1985 года в Белавино Нижегородской области.

Актерскую карьеру начал в 2008 году. Дебютом его на экране стал криминальный сериал "Литейный" в 2013 году.

За свою карьеру Шепелевич снялся в девяти картинах, а последний проект с его участием вышел в 2020 году.