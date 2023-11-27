Моргерштен сообщил о ликвидации собственного лейбла Bugatti Music

19:16 2023-11-27
Моргерштен сообщил о ликвидации собственного лейбла Bugatti Music

Речь идет о лейбле Алишера Валеева (Моргерштерна) Bugatti Music, о закрытии которого артист объявил в своем Телеграм-канале.

Моргерштерн уточнил, что сотрудники его лейбла проделали огромный путь, а таких достижений, как у Bugatti Music, нет ни одного другого российского лейбла.

Причины прекращения функционирования структуры певец раскрывать не стал.

Известно, что не так давно у Алишера Валеева (Моргенштерн) случился конфликт с партнером и сооснователем Bugatti Music Арутом Назаряном, так как тот выпустил клип с рекламой букмекеров.

Bugatti Music основан был в прошлом году на территории Дубая. За год команде удалось выпустить 20 треков таких артистов, как ARUT, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей и Моргенштерн.

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