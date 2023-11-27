Сара Окс обвинила Гузееву в ненависти к девушкам из маленьких городов

Бывшую участницу шоу "Давай поженимся!" Сару Окс поражает некрасивое поведение Ларисы Гузеевой по отношению к девушкам из провинции.

Певица обратила внимание на ненависть ведущей к женщинам из неблагополучных семей.

В рамках интервью для сайта "Страсти" артистка заявила, что испытывает стыд от такого "хабальского поведения" звезды экрана.

Окс убеждена, что ведущая должна быть выше и лучше, а своим словесным зловонием Гузеева унижает саму себя.