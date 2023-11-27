Распутина оскорбила покойную Фриске уже во второй раз после смерти

Тогда в 2015 году Маша Распутина заявила, что на одну легкомысленную женщину в мире стало меньше.

На этот раз артистка заявила, что вообще не знает и не знала никогда никакой Жанны Фриске.

После своих слов Распутина поспешила скрыться от журналистов.

Ранее стало известно, что знаменитость в жюри шоу "Суперстар" заменила Наташа Королева. Певица не могла найти общий язык ни с участниками, ни с другими судьями, позволяя себе резкие высказывания в адрес тех и других.